Bild
Fahrzeugdiebstahl

Bensheim: Gelber Kia aus Tiefgarage gestohlen

Ein Kia XCeed ist aus einer Tiefgarage in Bensheim geklaut worden. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Die Polizei sucht nach Zeugen (Symbolbild). Foto: Adobe Stock
Die Polizei sucht nach Zeugen (Symbolbild).

Bensheim. Ein gelber Kia XCeed (Kennzeichen: HP-BN 876) ist aus einer Tiefgarage im Berliner Ring im Bensheimer Stadtteil Auerbach gestohlen worden. Nach Angaben der Polizei soll der Diebstahl zwischen dem 29. Dezember und dem 5. Januar stattgefunden haben. Wie die Täter in das Auto gelangten, ist bislang nicht bekannt.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Heppenheim unter der Telefonnummer 06252/7060 zu melden. (heh)

