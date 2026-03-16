Verkehrsunfall

Bensheim: Mercedes fährt auf A5 VW auf - drei Verletzte

Nach dem Unfall mussten drei Personen ins Krankenhaus gebracht werden. Die A5 war für fast eine Stunde gesperrt.

Auf der A5 kam es am Montagnachmittag zu einem Auffahrunfall (Symbolbild). Foto: Adobe Stock
Auf der A5 kam es am Montagnachmittag zu einem Auffahrunfall (Symbolbild).

Bensheim. Bei einem Unfall am Montagnachmittag auf der A5 in Höhe von Bensheim sind drei Personen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei fuhr ein Mercedes wohl einem VW auf. Der VW soll wohl unmittelbar zuvor vom Beschleunigungsstreifen eines Parkplatzes auf die Fahrbahn der A5 gewechselt sein. Beide Fahrer sowie die Beifahrerin des VW wurden verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Fahrzeuge wurden durch einen Abschleppdienst von der Autobahn entfernt.

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Für die Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten war die Fahrbahn in Richtung Heidelberg für etwa 45 Minuten gesperrt. Dadurch bildete sich ein Rückstau. Neben dem Rettungsdienst und der Feuerwehr war auch die Autobahnpolizei Südhessen im Einsatz. Die Unfallermittlungen wurden aufgenommen. (heh)

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