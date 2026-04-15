Mannheim: Feuerwehrauto kracht bei Einsatzfahrt in Mercedes - drei Verletzte
Bei einem Unfall zwischen einem Feuerwehrauto und einem Mercedes sind drei Personen verletzt worden. Der Mercedes wurde bei dem Zusammenstoß von der Fahrbahn geschleudert.
Mannheim. Ein Einsatzleitfahrzeug der Mannheimer Feuerwehr ist am Dienstagnachmittag an der Kreuzung Viehhofstraße/Schwetzinger Straße mit einem Mercedes zusammengestoßen. Drei Personen wurden bei dem Unfall verletzt. Wie die Polizei berichtet, war das Feuerwehrauto auf einer Einsatzfahrt mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs und fuhr bei Rot in die Kreuzung ein. Der 20-jährige Mercedes-Fahrer passierte den Kreuzungsbereich zu diesem Zeitpunkt bei Grünlicht. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der Mercedes von der Fahrbahn geschleudert und kam erst auf dem Grünstreifen wieder zum Stehen.
Bei dem Unfall wurden sowohl der 20-jährige Mercedes-Fahrer sowie Fahrer und Beifahrer des Einsatzfahrzeugs leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von etwa 70.000 Euro. Durch die Unfallaufnahme kam es zu einer kurzzeitigen Sperrung von zwei Fahrstreifen der Viehhofstraße/Reichskanzler-Müller-Straße. Der Verkehrsdienst Mannheim übernahm die weiteren Unfallermittlungen. (heh)