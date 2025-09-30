Zeugen gesucht

Bensheim: Mercedes und BMW stoßen zusammen - hoher Sachschaden

Nach einer Kollision in der Wormser Straße in Bensheim am Donnerstag bittet die Polizei Zeugen um Mithilfe.

Wer kann Hinweise zum Unfall in Bensheim geben? (Symbolbild) Foto: Adobe Stock
Wer kann Hinweise zum Unfall in Bensheim geben? (Symbolbild)

Bensheim. Zwei Fahrzeuge sind am vergangenen Donnerstag in Bensheim zusammengestoßen. Wie die Polizei berichtete, waren ein schwarzer Mercedes und ein schwarzer BMW an dem Unfall beteiligt, der sich gegen 17.30 Uhr in der Wormser Straße abspielte. Einer der beiden Fahrer wechselte nach ersten Ermittlungen im Bereich der Kreuzung "An der Riedwiese" den Fahrstreifen, wodurch er den Unfall verursachte. Der entstandene Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Die Polizei Bensheim bittet unter der Rufnummer 06251 84680 um Hinweise zum Unfallhergang. (sig)

