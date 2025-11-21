Bensheim: Auto auf Schulparkplatz beschädigt - Zeugen gesucht
Auf dem Schulparkplatz der Karl-Kübel-Schule in Bensheim wurde ein geparktes Auto beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.
Bensheim. Am Donnerstag, 20. November, ist ein geparktes Auto auf dem Gelände der Karl-Kübel-Schule beschädigt worden. Der grau-silberne BMW X3 stand zwischen 7 und 13 Uhr in der Nähe der Fahrradständer, als ein unbekanntes Fahrzeug die Beifahrerseite touchierte.
Der Schaden wird auf mindestens 1.000 Euro geschätzt. Die verantwortliche Person fuhr weiter, ohne ihre Daten zu hinterlassen.
Die Polizeistation Bensheim bittet Zeugen, die etwas beobachtet haben, sich unter 06251 / 84680 zu melden. (tak)