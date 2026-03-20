Bensheim: Motorroller aus Carport gestohlen
Diebe haben in Bensheim einen Motorroller aus einem Carport entwendet. Die Polizei bittet um Hinweise.
Bensheim. Unbekannte haben am Donnerstag zwischen 14.30 und 16 Uhr einen Motorroller aus einem Carport in der Straße „Im Lerchengrund“ in Bensheim gestohlen. Laut Polizeimeldung trägt das Kleinkraftrad das Versicherungskennzeichen 538 JAZ. Die Polizei Polizei in Bensheim bittet unter der Rufnummer 06251 84680 um Hinweise, insbesondere auf den Verbleib des gestohlenen Rollers. (sig)