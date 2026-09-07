Polizei

Bensheim: Müllcontainer brennen vor Mehrfamilienhaus

In Bensheim haben zwei Müllcontainer vor einem Mehrfamilienhaus gebrannt. Die Polizei ermittelt und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Symbolbild Foto: Adobe Stock
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Bensheim. Unbekannte haben in der Nacht zum Montag in der Taunusstraße zwei Müllcontainer vor einem Mehrfamilienhaus in Brand gesetzt. Wie die Polizei mitteilte, meldeten Zeugen den Rettungskräften das Feuer kurz vor 2 Uhr. Der Schaden belief sich auf mehrere hundert Euro. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang ergebnislos. Die Polizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06251 8468 0 entgegen.

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