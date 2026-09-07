Bensheim: Müllcontainer brennen vor Mehrfamilienhaus
In Bensheim haben zwei Müllcontainer vor einem Mehrfamilienhaus gebrannt. Die Polizei ermittelt und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.
Bensheim. Unbekannte haben in der Nacht zum Montag in der Taunusstraße zwei Müllcontainer vor einem Mehrfamilienhaus in Brand gesetzt. Wie die Polizei mitteilte, meldeten Zeugen den Rettungskräften das Feuer kurz vor 2 Uhr. Der Schaden belief sich auf mehrere hundert Euro. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang ergebnislos. Die Polizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06251 8468 0 entgegen.