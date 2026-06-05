Bensheim: Zwei Radfahrerinnen stoßen zusammen - eine verletzt, die andere flüchtet
Zwei Radfahrerinnen sind in Bensheim zusammengestoßen. Während eine der beiden dabei verletzt wurde, entfernte sich die andere vom Unfallort, ohne ihre Personalien zu hinterlassen.
Bensheim. Zwei Radfahrerinnen sind am Sonntag, 31. Mai, in der Gartenstraße zusammengestoßen und gestürzt. Dabei wurde mindestens eine der beiden leicht verletzt. Nach Angaben der Polizei entfernte sich eine der beiden Unfallbeteiligten, bevor die beiden Frauen ihre Personalien austauschen konnten. Der verletzten Radfahrerin half derweil unbekannter Zeuge. Bei dem Unfall wurde zudem ihr Drahtesel beschädigt.
Hinweise zum Unfallhergang und der nopch unbekannten Unfallbeteiligten werden von der Polizeistation Bensheim unter der Telefonnummer 06251 84680 entgegengenommen. Insbesondere der Zeuge, der der verletzten Radfahrerin beim Aufstehen half, wird gebeten, sich zu melden. (heh)