Birkenau: Radfahrerin abgedrängt und verletzt - Unfallflucht
Am Ortsausgang von Reisen ist es zu einem Unfall gekommen, bei dem eine Radfahrerin verletzt wurde. Der Fahrer des Autos ließ die verletzte Frau einfach liegen.
Birkenau. Eine Radfahrerin ist am Montag, 9. März, am Ortsausgang von Birkenau Reisen in Fahrtrichtung Ober-Mumbach von einem schwarzen Pkw überholt und abgedrängt worden. Wie die Polizei berichtet, kam die Frau dadurch zu Fall und verletzte sich. Nach bisherigen Erkenntnissen überholte das Fahrzeug die Radlerin zu dicht, wodurch sie nach recht abgedrängt wurde. Dadurch geriet sie mit dem Rad an die Bordsteinkante, verlor die Kontrolle und stürzte zu Boden. Der Autofahrer machte sich anschließend aus dem Staub, ohne sich um die verletzte Person zu kümmern.
Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zu dem flüchtigen Fahrzeug geben können, sich bei der Polizeistation Heppenheim unter der 06252 706 0 zu melden. (heh)