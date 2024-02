Bergsträßer Narren feiern ausgelassen

Es war der zweite Fastnachtsumzug nach der Corona-Pause. Zu spüren war am Sonntag lediglich ein gefährlich grassierendes Narren-Virus, das sich schon am Vormittag in der Kreisstadt breit gemacht und viele infiziert hatte. Das Publikum zeigte eine ungebrochene Lust am Feiern und an der Verkleidung entlang der Heppenheimer Fastnachtsmeile, wo sich der traditionelle Tross mit 113 Zugnummern um 14.11 Uhr in Bewegung gesetzt hat. Bei zehn Grad und bewölktem Himmel wurden die Regenschirme am Straßenrand lediglich verkehrt herum aufgespannt, um möglichst viele süße Wurfgeschosse einfangen zu können.