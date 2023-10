"Black Angus Burger" in Mannheim: Hier muss sogar Apache warten

Den besten Burger in Mannheim soll es im Wohlgelegen in einem eher unscheinbaren Laden zwischen einer Tankstelle und einem Dienst für Abwassertechnik geben – zumindest, wenn es nach dem ehemaligen Waldhof-Spieler Niklas Sommer geht. Der erwähnte den Laden in der Zielstraße 38 in seinem Video „Eligella testet meine Foodspots in Mannheim“.