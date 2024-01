Mannheimer Koch ist Teil einer besonderen Olympiade

Europameisterschaften, Weltmeisterschaften, Olympia – Menschen messen sich schon immer in den verschiedensten Disziplinen. Der wohl bedeutendste Vergleich ist der internationale. Die meisten Menschen verbinden mit diesen Wettbewerben sportliche Ereignisse. Doch Weltmeisterschaften und Olympiaden gibt es in den verschiedensten Disziplinen. Sei es die Bartweltmeisterschaft, die Weltmeisterschaft im Staplerfahren oder eben die Olympiade der Köche. Die geht ab dem 2. Februar in Stuttgart in die 26. Runde – das erste Mal mit dabei ist David Brenner, ein Koch aus Bürstadt.