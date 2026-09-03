Doppelt so schnell wie erlaubt

Bürstadt: Raser auf B47 erwartet saftige Strafe   

Zivile Verkehrsfahnder haben auf der B 47 bei Bürstadt einen Autofahrer gestoppt. Auf ihn kommen nun empfindliche Konsequenzen zu.

Symbolbild Foto: Adobe Stock
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Bürstadt. Zivile Verkehrsfahnder der Polizei haben am Mittwochnachmittag auf der Bundesstraße 47 einen 22 Jahre alten Autofahrer gestoppt. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der Mann auf einem Streckenabschnitt mit erlaubten 100 km/h mit 194 km/h. Ihn erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 700 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein dreimonatiges Fahrverbot.

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