Bild
Zeugen gesucht

Lorsch: Unfall mit zwei Autos auf B47 – 60.000 Euro Sachschaden

Bei einem Unfall auf der B47 bei Lorsch wurden zwei Autos stark beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Symbolfoto. Foto: Sascha Lotz
Symbolfoto.

Lorsch. Bei einem Verkehrsunfall auf der B47 bei Lorsch sind am Sonntag, 28. Dezember, zwei Autos erheblich beschädigt worden. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei rund 60.000 Euro, teilt die Polizei mit.

Gegen 12.15 Uhr war ein 57-jähriger Autofahrer auf dem linken Fahrstreifen der B47 von Lorsch in Richtung Bürstadt unterwegs. Gleichzeitig wollte ein 64-jähriger Fahrer vom rechten auf den linken Fahrstreifen wechseln. Dabei übersah er offenbar das herannahende Fahrzeug, es kam zum Zusammenstoß.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Aufräumarbeiten musste die B47 in Fahrtrichtung Bürstadt rund 30 Minuten voll gesperrt werden. Im Einsatz waren eine Streife der Polizeistation Heppenheim, die Freiwillige Feuerwehr Lorsch sowie ein Rettungswagen.

Die Polizei sucht nun Zeugen des Unfalls. Hinweise nimmt die Polizeistation Heppenheim unter der Telefonnummer 06252 7060 entgegen.

