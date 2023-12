Zeugen nach tödlichem Unfall gesucht

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der 50-jährige Fahrradfahrer gegen 17.20 Uhr mit seinem Rennrad die B 460 aus Richtung Heppenheim in Richtung Lorsch. Auf Höhe eines Aussiedlerhofes kam es zu einem Zusammenstoß zwischen dem Fahrradfahrer und einer Sattelzugmaschine und dazugehörigem Auflieger, der die B 460 in derselben Richtung befuhr. Was der Grund für den Zusammenstoß war, ist derzeit noch unklar.