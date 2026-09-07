Bürstadt: Tabakwaren im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen
Mitten in der Nacht dringen Kriminelle gewaltsam in einen Einkaufsmarkt in Bürstadt ein und stehlen Tabakwaren und Zigaretten. Die Polizei hofft nun auf Hinweise von Zeugen.
Bürstadt. Einbrecher haben in der Nacht zum Montag Tabakwaren im Wert von mehreren Tausend Euro aus einem Einkaufsmarkt in der Mainstraße in Bürstadt gestohlen. Wie die Polizei berichtet, drangen die Kriminellen gegen 2 Uhr gewaltsam in das Gebäude ein und entwendeten zielgerichtet die Beute. Sie flüchteten anschließend unerkannt vom Tatort. Die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 20) nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 06252 7060 entgegen.