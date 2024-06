Das sind die weiblichsten, ältesten und single-stärksten Kommunen im Kreis

Mehr Ein-Personen-Haushalte, ein höherer Männeranteil und ein Anstieg bei Senioren: Die ersten Ergebnisse des Zensus 2022 liegen für den Rhein-Neckar-Kreis vor. Wie das Landratsamt mitteilte, bleibe der Kreis der bevölkerungsreichste Landkreis in Baden-Württemberg.

Insgesamt 554 521 Einwohnerinnen sind im Zensus 2022 erfasst worden, dessen erste Ergebnisse jetzt vorliegen. „Damit ist einmal mehr schwarz auf weiß belegt, wie lebenswert unser Landkreis ist“, freut sich Landrat Stefan Dallinger. „Unsere 54 Kommunen und der Rhein-Neckar-Kreis setzen sich mit viel Engagement für ihre Bürger ein und nutzen die Datenbasis für die zukünftigen Planungen der Infrastruktur.“

Wachstum und Schrumpfung

Im Vergleich zum vergangenen Zensus 2011 ist die Bevölkerung um knapp 30 500 Einwohner gestiegen, das entspricht einem Zuwachs von rund 5,8 Prozent. Den größten Bevölkerungszuwachs zwischen den beiden Erhebungen verzeichneten Altlußheim (plus 17,1 Prozent), Reilingen (plus 14 Prozent) sowie die Stadt Walldorf (plus 11,4 Prozent). Die größten Verluste mussten Spechbach (minus 4,4 Prozent), Epfenbach (minus 4,1 Prozent) sowie Neidenstein (minus 2,5 Prozent) hinnehmen. An der badischen Bergstraße waren die Abweichungen geringer. Während Weinheim auf 45 823 Einwohner kommt (plus 343), zählt Hemsbach 11 986 Stadtbewohner (plus 93). In den Gemeinden Hirschberg (9826 Einwohner) und Laudenbach (6484) leben im Vergleich zum Zensus 2011 184 beziehungsweise sechs Einwohner weniger.

Größer als gedacht

Der Zensus 2022 stellt zudem eine neue Datengrundlage zum Stichtag 30. Juni 2022 dar, sodass es ebenfalls leichte Veränderungen zu den bisherigen statistischen Daten gibt, die auf Basis des Zensus 2011 fortgeschrieben worden waren. Die größten Abweichungen verzeichneten Heddesbach (plus 2,5 Prozent), Lobbach (plus 1,7 Prozent) sowie Edingen-Neckarhausen und Heddesheim (beide plus 1,5 Prozent), die sich über mehr Einwohner freuen dürfen als bisher angenommen. Die Bevölkerung in Gaiberg (minus 3,2 Prozent), Bammental (minus 3,1 Prozent) sowie Malsch und Neckargemünd (beide minus 2,3 Prozent) fällt hingegen geringer aus als in der bisherigen Statistik.

Mehr Single-Haushalte

Die Zahl der Ein-Personen-Haushalte ist um vier Prozentpunkte von 33,6 auf 37,6 Prozent gestiegen, die Zahl der Drei- beziehungsweise Vier-Personen-Haushalte fiel auf 13,5 Prozent (2011: 15,2 Prozent) beziehungsweise 10,9 Prozent (2011: 12 Prozent). Diese Zahlen decken sich mit der landesweiten Entwicklung: In Baden- Württemberg leben sogar 39,5 Prozent alleine (2011: 34,9 Prozent), Drei- und Vier-Personen-Haushalte sind seltener geworden (von 14,7 Prozent 2011 auf 13,2 Prozent im Jahr 2022 und von 12,4 Prozent 2011 auf 10,9 Prozent im Jahr 2022). „Beim Thema bedarfsgerechter Wohnungsbau müssen wir also am Ball bleiben“, so Dallinger. Bei der Geschlechterverteilung gab es eine leichte Verschiebung: Der Männeranteil stieg seit 2011 leicht von 48,6 auf 49 Prozent, der Frauenanteil sank entsprechend von 51,4 auf 51 Prozent.

Bammental weiblichste Kommune

Die „männlichsten“ Gemeinden im Kreis sind übrigens Eschelbronn mit 50,9 Prozent und Helmstadt-Bargen mit 50,5 Prozent Männeranteil, die „weiblichsten“ sind Bammental mit 52,1 Prozent und Dossenheim mit 52,0 Prozent. Auch der Anteil der Senioren ist gestiegen: Waren 2011 noch 18,2 Prozent der Bevölkerung 67 Jahre und älter, sind es mittlerweile 19,7 Prozent (Baden-Württemberg: 18,5 Prozent). 18 Jahre und jünger waren im Jahr 2011 noch 18,3 Prozent der Bevölkerung, hier gab es einen nur sehr leichten Rückgang auf 18,2 Prozent (Baden-Württemberg: 18,3 Prozent). Besonders viele Senioren von mindestens 67 Jahren im Vergleich zur Gesamtbevölkerung am Wohnort leben übrigens in Brühl (23,9 Prozent), Ladenburg (23,5 Prozent) und Neckargemünd (23,4 Prozent), eine besonders junge Bevölkerung mit dem höchsten Anteil an Kindern und Jugendlichen von höchstens 18 Jahren gibt es in Mauer (20,6 Prozent), Zuzenhausen (20,2 Prozent) sowie St. Leon-Rot und Walldorf (jeweils 19,9 Prozent).

Was bedeutet Zensus?

Der Zensus ist ein Projekt der amtlichen Statistik zur Erhebung von Bevölkerungs-, Gebäude- und Wohnungsdaten. Mit dem Zensus wird ermittelt, wie viele Menschen in Deutschland leben, wie sie wohnen und arbeiten. Hierzu werden eine Bevölkerungs- sowie eine Gebäude- und Wohnungszählung durchgeführt. Der Zensus ist EU-Verordnung und findet alle zehn Jahre statt; zuletzt wurde er aufgrund der Corona-Pandemie um ein Jahr auf den Zeitraum zwischen Mai und Juli 2022 verschoben.

Seitdem wurden die erhobenen Zahlen ausgewertet und aufbereitet. Auf Basis der Ergebnisse können Bund, Länder und Kommunen nun Entscheidungen für wichtige Themenbereiche treffen.