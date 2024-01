Herr Gassert, erst die Lokomotivführer, dann die Bauern und jetzt die Bürger. Was bedeuten die Proteste für unsere Demokratie? Und warum diese Gleichzeitigkeit von Protesten?

Zunächst mal bedeutet es, dass unsere Demokratie sehr lebendig ist, dass die Menschen ihr Versammlungsrecht wahrnehmen, ihr Streikrecht und das Recht ihre Meinung in der Öffentlichkeit zu sagen, das gehört zu einer Demokratie dazu. Dass das jetzt so gleichzeitig passiert, ist schon etwas überraschend.

Prof. Dr. Philipp Gassert ist seit Februar 2014 Inhaber des Lehrstuhls für Zeitgeschichte an der Universität Mannheim. Er ist Mitglied im Vorstand der Kommission für geschichtliche Landeskunde Baden-Württemberg. Philipp Gassert forscht im Bereich der deutschen und europäischen Zeitgeschichte sowie der transatlantischen Geschichte und der US-Außenpolitik des 20. und 21. Jahrhunderts. Aktuell schreibt er an einer Weltgeschichte des Straßenprotests vom ausgehenden 18. Jahrhundert bis heute. 2018 erschien die Monographie "Bewegte Gesellschaft. Deutsche Protestgeschichte seit 1945" und 2021 der Band 11. September – 100 Seiten.

Konnten Sie als Historiker in der Vergangenheit schon einmal einen solchen Protest der Landwirte feststellen?

Ja! Oft! In weitaus größerem Umfang. Bauern waren schon immer eine sehr mobilisierbare Gruppe und nie verlegen darum, den Verkehr mit ihren Traktoren stillzulegen. Das gab es zum Beispiel schon als Helmut Kohl Bundeskanzler war.

"Die Bauern sind Teil des politischen Systems"

Waren die Proteste der Landwirte in der Vergangenheit wirksam?

Die Politik hat in der Vergangenheit immer wieder versucht, die Subventionen an die Situation der Bauern und an ihre sich verändernden Bedingungen anzupassen. Wurde früher die Produktion der Produkte subventioniert, Stichwort „Butterberge“, ist man irgendwann davon weg- und hin zur Flächensubvention übergegangen. Die Landwirte sind sehr gut organisiert, haben starke Verbände, deren Vorstände im Landtag oder Bundestag sitzen. Das heißt, die Bauern sind Teil des politischen Systems. Sie haben in der Vergangenheit mit ihren Protesten dazu beigetragen, dass die Situation so ist, wie sie ist und wogegen sie sich jetzt wehren. Flapsig könnte man sagen, die Landwirte sind selber schuld an ihrer Situation. Sie waren zu erfolgreich mit ihren Protesten.

Wie meinen Sie das genau?

Es gibt für die aktuellen Proteste zwei Anlässe. Erstens, das Zurückschneiden von konkreten Subventionen und zweitens die generelle Unzufriedenheit darüber, wie landwirtschaftliche Arbeit entlohnt wird. Stichwort "Höfesterben". Der Strukturwandel in der Landwirtschaft zieht sich seit vielen Jahrzehnten hin. Irgendwann waren diese vielen kleinen Höfe nicht mehr wirtschaftlich und man wollte sie trotzdem nicht aufgeben. Im Grunde hat man also mit den Subventionen das Sterben der kleinen Höfe verlängert, sonst wären sie schon vor 30 oder sogar 40 Jahren eingegangen.

Immer wieder wurde in den letzten Wochen der Vorwurf laut, dass rechte und AFD-nahe-Kreise die Proteste der Landwirte für ihre Zwecke vereinnahmen. Wie schätzen Sie das ein? Grenzen sich die Landwirte ausreichend ab?

Die offiziellen Verbände haben sich streng und deutlich abgegrenzt – dass andere Kreise versuchen diese Proteste für sich auszunützen ist nicht ungewöhnlich, liegt in der Natur der Sache. Das konnte man ja auch in den Coronaprotesten sehen: Diese Schwierigkeit hat jede Protestbewegung, dass sie nämlich von rechts- oder linksextremen Kreisen vereinnahmt wird, unterwandert werden – wer es jeweils versucht, hängt vom Thema ab.

Foto: Viola Renner-Motz/Universität Mannheim Historiker und Protestforscher Prof. Philipp Gassert.

Warum haben die Menschen so viel Verständnis für die Proteste der Bauern? Im Gegensatz zur öffentlichen Verurteilung der „Letzten Generation“, die in Hass und tätliche Angriffe ausartet. Dabei setzen sich diese Aktivisten doch für uns alle und die Zukunft unseres Planeten ein. Woher kommt diese Ungleichheit in der öffentlichen Wahrnehmung?

"Wo waren die Berichte über Krankenwagen, die in Berlin nicht durchgekommen sind?"

Diese Ungleichbehandlung ist mir auch aufgefallen. Wo waren die Berichte über Krankenwagen, die in Berlin nicht durchgekommen sind? Diese Berichte kommen zuverlässig bei jeder Straßenaktion der Klima-Aktivisten. Erklären lässt sich das zum einen damit, dass Landwirte grundsätzlich mehr Sympathie in der Bevölkerung genießen. Ihre Berufsgruppe evoziert bei uns Heimatgefühle, das Gefühl von Sicherheit. Wir sehen Bilder mit glücklichen Kühen vor uns. Dagegen kommen die „Klima-Kleber“ nicht aus der Mitte der Gesellschaft, sie sind eine marginale Gruppe. Und, drittens, die Klima-Aktivisten verlangen mit ihren Protesten etwas von uns. Von jedem Einzelnen: Nicht mehr so viel Auto zu fahren, nicht mehr zu fliegen ... das provoziert Aggressionen. Die Forderungen der Landwirte dagegen tun uns erst einmal nicht weh.

Und noch ein letzter Punkt: versuchen Sie mal einen Landwirt, der auf seinem Traktor sitzt zu stoppen oder da runterzuholen. Das klappt nicht, egal wie aggressiv uns der Stau gerade macht. Natürlich sollten beide Proteste rechtlich gleichbehandelt werden, nämlich, sofern sie nicht angemeldet sind, als Nötigung.

Deutsche gelten als protestfaul, gelähmt durch ihren jahrzehntelangen Wohlstand. Und jetzt ist gefühlt ganz Deutschland auf den Barrikaden. Warum?

Weil die Deutschen eben nicht protestfaul sind! Ein Blick in die deutsche Protestgeschichte zeigt, in Deutschland wird im Gegenteil IMMER demonstriert, es gibt natürlich Wellenbewegungen in denen es sich bewegt. Aber, hallo, wir hatten die Coronaproteste während der Pandemie oder Stuttgart 21, die „Fridays for Future“. Oder denken Sie an die Zeit der großen Friedensbewegungen, an den revolutionären Akt in der DDR 1989. Es ist nur die Art des Protestes, die Deutschland von anderen Ländern unterscheidet. Frankreich oder England zum Beispiel sind zentralistisch organisiert, alles konzentriert sich auf die Hauptstadt. Bei uns ist es viel dezentraler und kleinteiliger. Aber der Stereotyp „der Deutsche demonstriert nicht“ stimmt so nicht, wir hatten immer Straßenproteste, das zieht sich durch unsere gesamte Geschichte.

"Protest braucht Sichtbarkeit und das geht nur im echten Leben"

Was kann Straßenprotest eigentlich generell erreichen?

Protest ist Politik mit einem Ausrufezeichen. Protest kann einem Thema große Aufmerksamkeit verschaffen. Mehr Sichtbarkeit im Kampf um öffentliche Wahrnehmung geben. Aber natürlich ist der Protest nicht mit der Lösung des Problems zu verwechseln: Die Proteste der „Fridays for Future“ beispielsweise waren sehr erfolgreich, ein Thema sehr hoch auf die politische Agenda zu hieven. Dass es den Klimawandel gibt, wissen wir seit vielen Jahrzehnten, er hatte nie Priorität. Erst durch diese Proteste hat das Thema den Weg in die breite Öffentlichkeit und an die Spitze der Politik gefunden. Ob der Protest allerdings nachhaltig sein wird oder verpufft, das entscheidet dann allerdings der Bürger, der sein Kreuzchen bei der nächsten Wahl macht.

Foto: Simon Hofmann Erst durch die Proteste der „Fridays for Future“ fand das Thema Klimawandel den Weg an die Spitze der deutschen Politik.

Thema Soziale Medien und Protestbewegungen – können die Instagram und Co die Protestbewegungen unterstützen oder schwächt es sie? Wenn man liest, was an Wut und Hass in den Kommentaren in die digitale Welt geschickt wird, eigentlich reicht das doch, um Dampf abzulassen, eigentlich muss man doch nicht mehr auf die Straße, oder?