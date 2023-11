Diebstahl von Autoteilen

Dreister Diebstahl auf 2350 Metern Höhe im Kanton Wallis

Der Verein IG Klettersteig in Leukerbad unterhält einen Weg in die Berge. Einen aufgestellten Spendenkasten in lichter Höhe haben Unbekannte nun geknackt. «Eine Frechheit», empört sich der Vereinsvorstand.