Viernheim: Mehrfacher Roller-Diebstahl in der Weststadt

Viernheim. Gleich zweimal schlugen in Viernheim Diebe bei Motorrollern der Marke Aprilia zu. Wie die Polizei berichtet, kam es zwischen Montagabend und Dienstagmittag zu den Diebstählen in der Breslauer sowie in der Mainstraße. Die Roller waren rot beziehungsweise schwarz-rot lackiert. An einem der beiden Roller war das Kennzeichen 702 KXO angebracht. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1.200 Euro. Zeugen sollen sich beim Fachkommissariat 21/22 in Heppenheim unter der Rufnummer 06252 / 706 - 0 melden. (heh)