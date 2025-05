Viernheim: Versuchter Einbruch in Bäckerei

Viernheim. Unbekannte haben in der Nacht von Freitag auf Samstag versucht, in eine Bäckerei in der Nibelungenstraße in Viernheim einzubrechen. Laut Polizei versuchten die Täter gewaltsam durch die Tür ins Innere zu gelangen, was ihnen jedoch missglückte. Sie verursachten einen Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen und Anwohner, die Hinweise zu den Tätern oder dem Tathergang geben können, sollen sich beim Fachkommissariat 21/22 in Heppenheim unter der Rufnummer 06252 / 706 - 0 melden. (heh)