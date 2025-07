Psychischer Ausnahmezustand

Dielheim: Mann wirft Axt nach Autofahrer und bedroht Polizei

Ein 34-Jähriger hat am Mittwoch in Dielheim (Rhein-Neckar-Kreis) Passanten und Polizeikräfte mit einer Axt bedroht. Verletzt wurde niemand – der Mann kam in eine psychiatrische Einrichtung.