Diebstahl

Edingen-Neckarhausen: Brozene Friedhofskapellenglocke gestohlen

Unbekannte machen sich nachts an der Friedhofskapelle in Edingen-Neckarhausen zu schaffen. Zurück bleiben beschädigte Dachziegel und viele offene Fragen für die Polizei.

Bei dem Diebstahl gingen mehrere Dachziegel zu Bruch (Symbolbild). Foto: Adobe Stock
Bei dem Diebstahl gingen mehrere Dachziegel zu Bruch (Symbolbild).

Edingen-Neckarhausen. Unbekannte Täter haben die brozene Kirchenglocke der Friedhofskapelle in Edingen-Neckarhausen gestohlen. Wie die Polizei berichtet, demontierten die Unbekannten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zunächst den Klöppel, der mit einem Metallträger befestigt war. Danach ließen sie die Glocke über das Schrägdach herunter, wobei mehrere Dachziegel zu Bruch gingen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens sowie der Wert der Glocke sind bislang nicht bekannt. Der Polizeiposten Edingen-Neckarhausen übernahm die weiteren Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ladenburg unter der Telefonnummer 06203 9305 0 oder beim Polizeiposten Edingen-Neckarhausen unter der Telefonnummer 06203 892029 zu melden. (heh)

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Edingen-Neckarhausen: 71-Jähriger bei Unfall verletzt
Blaulicht

Edingen-Neckarhausen: 71-Jähriger bei Unfall verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Edingen-Neckarhausen ist am Freitagmittag ein Mann verletzt worden. Er verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug.

14.03.2026

Erheblicher Schaden nach Dachstuhlbrand in Edingen-Neckarhausen
Weinheimer Feuerwehr vor Ort

Erheblicher Schaden nach Dachstuhlbrand in Edingen-Neckarhausen

Feuerwehr und Polizei rücken am Donnerstagvormittag zu einem Gebäudebrand in Edingen-Neckarhausen aus. Die Löscharbeiten sind abgeschlossen, und das Ausmaß groß.

27.02.2026

Edingen-Neckarhausen: Sieben Verletzte bei schwerem Unfall auf A656 
Stundenlange Sperrung

Edingen-Neckarhausen: Sieben Verletzte bei schwerem Unfall auf A656 

Sieben Menschen haben sich bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A 656 bei Edingen-Neckarhausen verletzt. Die Autobahn in Fahrtrichtung Mannheim war stundenlang voll gesperrt.

01.01.2026

Edingen-Neckarhausen: 14-jährige Vermisste wieder da
Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Edingen-Neckarhausen: 14-jährige Vermisste wieder da

Ein 14-jähriges Mädchen aus Edingen-Neckarhausen, das seit dem 18. Dezember vermisst wurde, ist wieder zurückgekehrt.

29.12.2025

Edingen-Neckarhausen: Unbekannte brechen über Fenster in Wohnung ein
Blaulicht

Edingen-Neckarhausen: Unbekannte brechen über Fenster in Wohnung ein

Die Einbrecher ließen mehrere Schmuckstücke aus der Wohnung mitgehen. Die Polizei schätzt den Schaden auf einen fünfstelligen Betrag.

04.09.2025