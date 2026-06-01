Edingen-Neckarhausen: Brozene Friedhofskapellenglocke gestohlen

Edingen-Neckarhausen. Unbekannte Täter haben die brozene Kirchenglocke der Friedhofskapelle in Edingen-Neckarhausen gestohlen. Wie die Polizei berichtet, demontierten die Unbekannten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zunächst den Klöppel, der mit einem Metallträger befestigt war. Danach ließen sie die Glocke über das Schrägdach herunter, wobei mehrere Dachziegel zu Bruch gingen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens sowie der Wert der Glocke sind bislang nicht bekannt. Der Polizeiposten Edingen-Neckarhausen übernahm die weiteren Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ladenburg unter der Telefonnummer 06203 9305 0 oder beim Polizeiposten Edingen-Neckarhausen unter der Telefonnummer 06203 892029 zu melden. (heh)