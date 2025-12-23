Edingen-Neckarhausen: 14-Jährige vermisst
Seit dem 18. Dezember wird ein 14-jähriges Mädchen aus Edingen-Neckarhausen vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise.
Edingen-Neckarhausen. Ein 14-jähriges Mädchen aus Edingen-Neckarhausen wird seit dem 18. Dezember vermisst. Wie die Polizei berichtet, verließ die Jugendliche an diesem Tag gegen 17 Uhr die Wohnung ihrer Eltern mit einem Koffer. Einen Tag später meldete die Mutter sie als vermisst, da sie weder zu Hause noch in der Schule erschien. Kurz zuvor soll die Vermisste wohl geäußert haben, nach Köln zu wollen. Laut Polizei könne ein Unglücksfall oder eine hilflose Lage nicht ausgeschlossen werden.
Die Vermisste hat lange dunkle Haare, ist dunkel gekleidet und hat eventuell einen Koffer dabei. Ein Bild der Vermissten kann hier eingesehen werden. Personen, die Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten mitteilen können, werden gebeten, sich über das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden. Darüber hinaus nimmt auch jede andere Polizeidienststelle Hinweise entgegen. (heh)