Polizei sucht Zeugen

Einbruch im Mannheimer Jungbusch: Täter stiehlt Geld aus Gaststätte

Mit Schraubenschlüssel und Schraubendreher verschafft sich der Täter Zugang zum Lokal. Wenig später ist er mit einer Umhängetasche verschwunden.

Die Polizei sucht Zeugen (Symbolbild). Foto: Marco Schilling
Die Polizei sucht Zeugen (Symbolbild).

Mannheim. Ein bislang unbekannter Täter ist am Donnerstag, 23. Juli, in den frühen Morgenstunden in eine Gaststätte in der Jungbuschstraße eingebrochen und hat Bargeld gestohlen.

Wie die Polizei mitteilte, brach der Mann kurz nach 4.30 Uhr ein Fenster mit einem Schraubenschlüssel und einem Schraubendreher auf und verschaffte sich so gewaltsam Zutritt. Im Inneren entwendete er Bargeld in Höhe von etwa 1.300 Euro und verstaute es in einer mitgeführten Umhängetasche. Danach flüchtete er.

Der Täter kann lat Polizei wie folgt beschrieben werden:

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- männlich,
- schlanke Statur,
- zwischen 20 und 30 Jahre alt,
- kurze, braune Haare
- bekleidet mit sportlicher, langer Oberbekleidung, mutmaßlich einem Jogginganzug,
- führte eine Umhängetasche mit sich.

Die Polizei nimmt im Revier Mannheim-Innenstadt Hinweise unter der Rufnummer 0621 1258 0 entgegen. (mr)

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