Eine 115 Kilometer lange Leitung führt durch den Kreis Bergstraße

Die Spessart-Odenwald-Leitung (SPO) führt mitten durch den Kreis Bergstraße. Die Pipeline für den Transport von Erdgas und Wasserstoff führt von Wirtheim im Main-Kinzig-Kreis über 115 Kilometer bis nach Lampertheim. Aus Richtung Groß-Umstadt wird die Leitung auch an Lautertal, Bensheim, Heppenheim und Lorsch vorbeiführen. Das Unternehmen Terranets BW will das System im Jahr 2027 in Betrieb nehmen.