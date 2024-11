Stille Wasser sind tief – laute manchmal auch. Zumindest, wenn es Probleme gibt. Beim Finden von Rissen, Brüchen und Co. messen Wasserversorger Lautstärke- und Druckschwankungen im Leitungsnetz. Denn bei Schwierigkeiten mal eben die Fahrbahndecke anheben, um zu schauen, was mit den Rohren unter der dicken Asphaltschicht los ist, geht natürlich nicht. Das alles ist freilich nicht neu. Was hingegen neu ist, ist, dass die Stadtwerke Weinheim diese Methode nun in ein Sanierungskonzept gegossen haben, das richtungsweisend für die Zukunft des Weinheimer Trinkwassernetzes ist.