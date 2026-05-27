Einzelne Schauer und kurze Gewitter möglich
Die sommerlichen Temperaturen halten an. Daran ändern auch einzelne Schauern und kurze Gewitter nichts.
Offenbach. (dpa/lhe) - Es bleibt sommerlich warm in Hessen. Mit einzelnen Schauern und kurzen Gewittern muss jedoch nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) im Tagesverlauf gerechnet werden. Die Höchstwerte liegen zwischen 23 Grad im Norden und bis zu 33 Grad im Süden. Bei Gewittern können starke bis stürmische Böen auftreten.
Mit Höchstwerten zwischen 23 Grad im Norden und 29 Grad im Süden ist es auch am Donnerstag sommerlich in Hessen. Regen erwarten die Metrologen nicht. Auch am Freitag wird es nach der DWD-Vorhersage meist niederschlagsfrei sein.