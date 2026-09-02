Eppelheim: Spendencontainer aufgebrochen - Trio haut in Limousine ab
Unbekannte brechen am Dienstagabend gewaltsam einen Spendencontainer in Eppelheim auf und stehlen Gegenstände daraus. Ein Zeuge beobachtet das Trio dabei.
Eppelheim. Drei Unbekannte haben am Dienstagabend gewaltsam einen Spendencontainer in Eppelheim aufgebrochen und Schuhe daraus gestohlen. Wie die Polizei berichtet, hatte ein Zeuge die Täter gegen 22 Uhr bei dem Diebstahl beobachtet und die Ordnungshüter verständigt. Trotz der sofortigen Fahndung gelang den Unbekannten die Flucht.
Nach Angaben des Zeugen sollen alle drei schwarze Haare haben und eine nicht näher benannte Sprache gesprochen haben. Einer der Täter soll einen roten Kapuzenpullover getragen haben. Das Fluchtfahrzeug soll eine schwarze Limousine mit Stufenheck gewesen sein. Das Polizeirevier Heidelberg-Süd sucht nun nach weiteren Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 06221 3418 0 entgegengenommen.