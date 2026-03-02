Weinheim: Unbekannte brechen gewaltsam in Wohnung ein
Unbekannte sind am Freitagmittag in eine Wohnung im Weinheimer Ortsteil Sulzbach eingebrochen. Die Kriminellen entwendeten Bargeld.
Weinheim. Unbekannte sind bereits am Freitagnachmittag in eine Wohnung in einem Mehrparteienhaus im Weinheimer Stadtteil Sulzbach eingebrochen. Nach Angaben der Polizei verschafften sich die Einbrecher zwischen 16 und 20 Uhr gewaltsam Zutritt zu der Wohnung. Dort durchsuchten sie die Räume nach Wertgegenständen. Ersten Ermittlungen zufolge sollen sie Bargeld in Höhe von 150 Euro gestohlen haben.
Das Fachdezernat für Eigentumskriminalität der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen. Hinweise zu dem Fall werden vom kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621 174 4444 entgegengenommen. (heh)