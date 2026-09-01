Fahrerwechsel nach Unfallflucht: Zeugen überführen 40-Jährigen in Mannheim

Mannheim. Ein 40-jähriger Audifahrer hat am Montagabend im Mannheimer Stadtteil Neckarstadt einen Verkehrsunfall verursacht und ist unmittelbar danach abgehauen. Wie die Polizei berichtet, beschädigte der Mann in der Ruhrstraße im Vorbeifahren einen geparkten Peugeot. Zeugen hatten den Unfall beobachtet, das Kennzeichen notiert und die Polizei verständigt.

Noch während der Unfallaufnahme durch die Einsatzkräfte kehrte der Audi an den Unfallort zurück. Allerdings saß nun ein anderer Mann am Steuer – der mutmaßliche Unfallverursacher hatte auf dem Beifahrersitz Platz genommen. Doch aufgrund der Zeugenaussagen konnte der 40-Jährige als ursprünglicher Fahrer identifiziert werden. Ein Alkoholtest beim Unfallfahrer ergab einen Wert von 3,5 Promille. Dem 40-Jährigen wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein konnte nicht einbehalten werden, da er gar keinen besaß.