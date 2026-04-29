Mannheim: Fußgänger nach Unfall schwer verletzt - Audi-Fahrer flüchtet
Eine 78-jährige Fußgängerin ist in Mannheim von einem Audi angefahren worden. Der Unfallfahrer flüchtete anschließend vom Unfallort, ohne sich um die Schwerverletzte zu kümmern.
Mannheim. Ein unbekannter Audi-Fahrer hat am Dienstagabend eine 78-jährige Fußgängerin angefahren und schwer verletzt. Der Unbekannte flüchtete anschließend vom Unfallort. Nach Angaben der Polizei war der Audi-Fahrer auf der Atzelhofstraße unterwegs. Als er in die Alte Frankfurter Straße abbog, missachtete er den Vorrang der 78-Jährigen, die gerade die Fahrbahn überquerte. Die Frau wurde vom Audi erfasst und erlitt schwere Verletzungen. Der unbekannte Fahrer ließ die verletzte Frau einfach liegen und entfernte sich vom Unfallort.
Eine Zeugin beobachtete den Unfall, notierte sich geistesgegenwärtig und verständigte die Polizei. Über das Fahrzeug ist lediglich bekannt, dass es sich um einen Audi A4 handelt, in dem zwei Personen saßen. An dem Auto waren ausländische Kennzeichen (vermutlich aus der Ukraine) angebracht. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 174 4111 beim Verkehrsdienst Mannheim zu melden. (heh)