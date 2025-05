Mannheim: 19-Jähriger baut Unfall und flüchtet - Mutter informiert Polizei

Mannheim. Ein 19-Jähriger hat am Donnerstagmorgen in Mannheim die Kontrolle über seinen Audi verloren, ist gegen ein Straßenschild gefahren und sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernt. Wie die Polizei berichtet, ließ der betrunkene Audi-Fahrer den verunfallten Wagen im Straßengraben zurück und lief nach Hause. Dort erzählte er seiner Mutter, was geschehen war. Sie wollte ihren Sohn damit nicht unbehelligt davonkommen und verständigte sofort die Polizei.