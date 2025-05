Fahrschülerin kann Zusammenstoß in Mannheim nicht vermeiden 

Mannheim. Eine 32-jährige Frau ist am Dienstag gegen 15.30 Uhr mit einem Mini Cooper auf der Maximilianstraße in Richtung Spinozastraße unterwegs gewesen. An der Kreuzung zur Otto-Beck-Straße nahm sie einem Hyundai die Vorfahrt, der von einer 24-jährigen Fahrschülerin und ihrem Fahrlehrer gesteuert wurde. Sowohl die 24-Jährige als auch der Fahrlehrer leiteten eine Gefahrenbremsung ein, konnten einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Bei der Kollision wurden beide Fahrzeuge so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Alle Beteiligten kamen mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt. Die 32-jährige Unfallverursacherin sieht nun einem Bußgeld wegen Vorfahrtsverletzung mit Unfall entgegen. (bw)