Polizei

 Feuer in Mannheim: Kripo ermittelt nach Gebäudebrand

Ein Feuer in der Sandhofer Straße in Mannheim sorgt für einen größeren Feuerwehreinsatz. Die Folgen sind erheblich – nun ermittelt die Kriminalpolizei zur Ursache.

Ein Gebäudebrand in Mannheim löste einen Großeinsatz der Feuerwehr aus. (Symbolbild) Foto: Adobe Stock
Ein Gebäudebrand in Mannheim löste einen Großeinsatz der Feuerwehr aus. (Symbolbild)

Mannheim. Am Sonntag, 30. August, kam es in der Sandhofer Straße in Mannheim im Gewerbegebiet zu einem Gebäudebrand, der einen größeren Einsatz von Polizei und Feuerwehr auslöste. Die Feuerwehr konnte den Brand im weiteren Verlauf löschen. Personen wurden nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei nicht verletzt. Durch das Feuer entstand ein erheblicher Sachschaden. Nach ersten Schätzungen beläuft sich die Schadenshöhe auf rund 250.000 Euro.

Aufgrund des Einsatzes musste der angrenzende Schienenverkehr für etwa zwei Stunden gesperrt werden. Für die Dauer der Sperrung wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Nach Abschluss der Einsatzmaßnahmen konnte die Sperrung wieder aufgehoben werden. Die Ursache des Brandes ist derzeit noch unklar. Spezialisten der Kriminalpolizei haben die weiteren Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

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