Gänsehaut zum Menü

Atemberaubende Show und feine Küche: Die Premiere des „WinterVarietés by Tristan Brandt“ ist am Donnerstagabend begeistert im Kuppelzelt am Tiergarten in Heidelberg gefeiert worden. Rund vier Stunden lang gab es Musik, Tanz, Akrobatik und ein feines Drei-Gänge-Menü.