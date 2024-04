Gegen sexualisierte Gewalt in Vereinen

Die Polizei in Südhessen setzt ihren Einsatz gegen sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen auch in diesem Jahr konsequent fort. In Kooperation mit vielen Netzwerkpartnern veranstaltet das Polizeipräsidium Südhessen hierzu im Rahmen der Präventionskampagne "Brich Dein Schweigen" nun die Veranstaltung #ANPFIFF IN SÜDHESSEN: Gemeinsam für Kinder- und Jugendschutz in Sportvereinen.