Neue Materialien für Schulen gegen sexualisierte Gewalt

Wiesbaden (dpa/lhe) - Eine sexistische Bemerkung, Antatschen und noch gravierendere Erlebnisse: Viele Jugendliche berichten von Erfahrungen mit sexualisierter Gewalt. Um hier gegenzusteuern, erhalten rund 800 Schulen in Hessen neue Unterrichtsmaterialien, wie das Kultusministerium in Wiesbaden mitteilt. Das Kartenset «Sexualisierte Gewalt: Erkennen Handeln Vorbeugen» sei ein «bundesweit einmaliges» Projekt.

Die verschiedenfarbigen Karten mit Skizzen und kurzen Texten beziehen sich laut Ministerium vornehmlich auf Situationen «im Kontext von sexualisierter Gewalt unter Gleichaltrigen» - inklusive des digitalen Bereichs. Es gehe aber auch um Bedrohungen durch Erwachsene. Die Materialien sollen zu Diskussionen und Recherchen anregen. Manche Karten bieten ein spielerisches Quiz, andere fordern zu Übungen in Gruppen auf, «um angemessene und konstruktive Verhaltensweisen zu fördern», wie es in einem Newsletter des Kultusministeriums für Eltern heißt. In welchen Unterrichtsfächern das Material verwendet wird, können die Schulen laut einem Ministeriumssprecher selbst entscheiden.