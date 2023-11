Gewürze aus Viernheim für die ganze Welt

Es riecht nach frisch gemahlenem Koriander. Ein paar Schritte weiter liegt ein Pfeffer-Geruch in der Luft. Das ist der Arbeitsort von Marcus Effler und Michael Mohr. Zumindest werfen die beiden als Geschäftsführer zwischendrin immer mal einen Blick in der Produktion des Gewürzwerks Nubassa. Das Unternehmen feiert in diesem Jahr seinen 90. Geburtstag. Angefangen hat alles 1933 mit dem Großvater von Marcus Effler, der in Viernheim zunächst Kaffee und Tee herstellte. Mittlerweile gibt es weder Kaffee noch Tee im Sortiment des mittelständischen Betriebs. Stattdessen hat sich Nubassa auf Gewürze spezialisiert. Rund 90 Prozent des Geschäftes fließen in die Fleischindustrie. 20 bis 30 Produkte wurden wiederum zum Backen kreiert. Im Jahr erwirtschaftet Nubassa so einen Umsatz von 8 bis 10 Millionen Euro.