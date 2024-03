Großeinsatz in Ludwigshafen

Wie die Beamten mitteilten, wurde der Bereich abgesperrt und Spezialkräfte der Polizei nahmen den 34-Jährigen in seiner Wohnung in Gewahrsam. Ein Anwohner hatte den randalierenden Nachbarn gemeldet. Der 34-Jährige hatte sich in der Wohnung eingeschlossen und drohte den Beamten, sie zu erschießen. Er habe sich in einer psychischen Ausnahmesituation befunden und wurde in eine psychiatrische Klinik gebracht. Verletzt wurde nach Polizeiangaben niemand. Aus Gründen der Wahrung von Persönlichkeitsrechten des Mannes wurden keine weiteren Informationen bekannt gegeben.