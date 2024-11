Dreimal ausgerückt: Polizei nimmt randalierenden Gast fest

Eschwege (dpa/lhe) - Gleich dreimal ist die Polizei an einem Abend zu einem Streit in einem Wohnhaus in Eschwege (Werra-Meißner-Kreis) ausgerückt. Zeugen hatten die Beamten am Freitag mehrfach gerufen, weil sich ein 54-Jähriger und sein 31 Jahre alter Gast streiten würden, wie die Polizei mitteilte. Bei den ersten beiden Einsätzen war schon wieder Ruhe eingekehrt, als die Polizisten ankamen, aber beim dritten Anlauf schritten sie dann doch ein: Der 31-Jährige hatte sich in der Wohnung des anderen Mannes eingesperrt und randalierte dort.