Fahrerflucht

Heidelberg: 82-Jähriger angefahren und verletzt - Motorradfahrer flüchtet

Als der 82-Jährige in Heidelberg eine Straße überqueren will, wird er von einem unbekannten Motorradfahrer erfasst. Der Mann stürzt und zieht sich Verletzungen zu.

Der Verletzte begab sich nach dem Unfall in Heidelberg selbstständig in medizinische Behandlung (Symbolbild). Foto: Adobe Stock
Der Verletzte begab sich nach dem Unfall in Heidelberg selbstständig in medizinische Behandlung (Symbolbild).

Heidelberg. Ein 82-jähriger Fußgänger ist am Donnerstagmorgen im Heidelberger Stadtteil Kirchheim von einem Motorradfahrer angefahren und leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wollte der Mann in Höhe des Kreisverkehrs an der Straße Kolbenzeil die Fahrbahn überqueren. Dabei trat er unvermittelt auf die Straße und wurde von einem Kraftrad erfasst. Der 82-Jährige stürzte dadurch zu Boden und zog sich Schürfwunden zu. Der Mann begab sich selbständig in medizinische Betreuung.

Der Unbekannte auf seinem Kraftrad fuhr indes einfach weiter, ohne sich um den verletzten Mann zu kümmern. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallgeschehen hat der Verkehrsdienst Heidelberg übernommen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0621 174 4111 entgegengenommen. (heh)

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