Heidelberg: Bus kracht in Lkw - über 100.000 Euro Schaden

Heidelberg. Ein Bus ist am Donnerstagvormittag in der Straße „In der Neckarhelle“ in Heidelberg in die ausgefahrene Heckklappe eines Lkw gekracht. Nach Angaben der Polizei stand der Lastwagen zu diesem Zeitpunkt im Einmündungsbereich zur L534, um Ware für einen Supermarkt abzuladen. Der Busfahrer sowie die Fahrgäste blieben unverletzt. Der Sachschaden wird auf etwa 130.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Heidelberg-Nord führte die Unfallaufnahme durch. (heh)