Zeugen gesucht

Heidelberg: Erheblicher Sachschaden bei Einbruch in Kirche

Unbekannte sind in eine Kirche in Heidelberg eingedrungen und haben mehrere Türen sowie Schränke aufgebrochen. Die Polizei bittet um Hinweise.

In Heidelberg-Pfaffengrund wurde eingebrochen (Symbolbild). Foto: Adobe Stock
In Heidelberg-Pfaffengrund wurde eingebrochen (Symbolbild).

Heidelberg. Unbekannte Täter sind zwischen Samstagabend, 21.30 Uhr, und Sonntagmorgen, 7.30 Uhr, in eine Kirche in der Schützenstraße im Heidelberger Stadtteil Pfaffengrund eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, gelangte die Täterschaft über ein aufgehebeltes Fenster im Untergeschoss in das Gemeindegebäude. Dort hebelten die Täter mehrere Türen auf und durchsuchten Schränke. Auch in der Kirche suchten sie nach Beute. Es ist noch unklar, was genau gestohlen wurde. Bei dem Einbruch entstand ein erheblicher Sachschaden. Der Polizeiposten Eppelheim ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06221 766377 entgegen.

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