Heidelberg: Gartenhaus steht in Flammen
Im Heidelberger Stadtteil Rohrbach ist ein Gartenhaus in Brand geraten. Polizei und Feuerwehr sind im Einsatz.
Heidelberg. Ein Gartenhaus in Heidelberg-Rohrbach steht in Flammen. Wie die Polizei berichtet, bemerkte eine Spaziergängerin am Montag gegen 17.30 Uhr zwischen der Leimer Straße und der Siegelsmauer den Brand und alarmierte die Einsatzkräfte. Derzeit befinden sich Feuerwehr und Polizei im Einsatz. Die Ursache des Brandes sowie die Schadenshöhe sind noch nicht bekannt. Nach derzeitigem Stand wurde niemand durch das Feuer verletzt. (heh)