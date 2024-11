Versuchter Einbruch, ein Gartenhaus brennt und ein Unfall

Am Montagabend (4. November) versuchte ein unbekannter Tatverdächtiger in der Kalterer Straße in Heppenheim in eine Wohnung einzubrechen. Gegen 22.30 Uhr bemerkte ein Zeuge den Vorfall und alarmierte die Polizei, nachdem er den Täter offenbar gestört hatte. Im Anschluss rannte der Täter in unbekannte Richtung davon. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach der Person verlief erfolglos. Die Begehung der Tat ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei.