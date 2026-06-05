Heidelberg: Gestohlenes Fahrrad taucht in Ludwigshafen wieder auf
Ein Unbekannter hat in Heidelberg ein Fahrrad gestohlen. Wenig später taucht es in Ludwigshafen wieder auf. Der Besitzer verlor seinen Drahtesel jedoch nie wirklich aus den Augen.
Heidelberg/Ludwigshafen. Ein in der Heidelberger Altstadt gestohlenes Fahrrad ist in Ludwigshafen wieder aufgetaucht. Wie die Polizei berichtet, hatte ein 24-Jähriger seinen Drahtesel am Donnerstagmittag in der Fahrtgasse abgestellt und verschloss es vor Ort. Als er etwa eine Stunde später zu seinem Fattirebike der Marke Mokwheel zurückkehrte, war es plötzlich weg.
Glücklicherweise hatte der Mann sein rund 2.000 Euro teures Gefährt mit einem Tracker versehen. Mit dessen Hilfe konnte er den Standpunkt seines Fahrrads verfolgen. Als er feststellte, dass es Richtung Mannheim unterwegs war, verständigte er die Polizei. Das gestohlene Rad wurde bis in eine Seitenstraße in Ludwigshafen zurückverfolgt, wo es Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Ludwigshafen sicherstellten.
Wer das Fahrrad gestohlen hat, ist bislang unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der Telefonnummer 06221 1857 0 zu melden. (heh)