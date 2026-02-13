Polizei ermittelt

Heidelberg: Kinder bewerfen Autos mit Steinen

Mehrere fahrende Autos wurden durch die Steinwürfe der Kinder beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen und weitere Geschädigte.

Zeugen und Geschädigte konnten der Polizei eine erste Täterbeschreibung liefern (Symbolbild). Foto: Marco Schilling
Zeugen und Geschädigte konnten der Polizei eine erste Täterbeschreibung liefern (Symbolbild).

Heidelberg. Unbekannte Kinder haben am Donnerstagnachmittag von einer Fußgängerbrücke in Heidelberg Steine auf fahrende Autos geworfen. Nach Angaben der Polizei wurden mehrere Fahrzeuge in der Straße „Im Emmertsgrund“ beschädigt, verletzt wurde niemand. Zeugen schätzen das Alter der Kinder auf etwa zwölf bis 13 Jahre. Außerdem hatten sie schwarze Haare und waren dunkel gekleidet. Das Polizeirevier Heidelberg-Süd hat nun die weiteren Ermittlungen augenommen. Zeugen und weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06221 3418 0 zu melden. (heh)

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Eier und Steine fliegen von Brücke auf fahrende Autos
Kriminalität

Eier und Steine fliegen von Brücke auf fahrende Autos

Von einer Brücke in Heidelberg werfen unbekannte Täter Eier und Steine. Zwei Fahrzeuge werden getroffen. Die Polizei ermittelt.

31.01.2026

Mannheim: Unbekannte bewerfen ICE mit Steinen - Zeugen gesucht 
Bundespolizei ermittelt

Mannheim: Unbekannte bewerfen ICE mit Steinen - Zeugen gesucht 

Auf der Schnellfahrstrecke zwischen Mannheim und Karlsruhe haben Unbekannte einen ICE mit Steinen beworfen und Scheiben beschädigt. Die Bundespolizei ermittelt und sucht Zeugen.

07.05.2025

Heidelberg: Busfahrer beschädigt mehrere Autos und fährt einfach weiter
Blaulicht

Heidelberg: Busfahrer beschädigt mehrere Autos und fährt einfach weiter

In Heidelberg hat ein Fahrer eines Reisebusunternehmens die Seitenspiegel mehrerer Pkws beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen und weitere Geschädigte.

28.01.2025

Prozess

Lkw-Fahrer gibt Steinwürfe auf entgegenkommende Autos zu

Er soll während der Fahrt aus seiner Lkw-Kabine heraus immer wieder Autos mit Steinen beworfen haben und den Tod der anderen Fahrer in Kauf genommen haben. Vor Gericht gibt der Angeklagte alles zu.

11.01.2024

Feuerwerk auf fahrende Autos gefeuert
Polizei

Feuerwerk auf fahrende Autos gefeuert

In Heidelberg warf ein Unbekannter Feuerwerksbatterien auf die Fahrbahn der BAB 656 und fahrende Autos.

28.07.2023