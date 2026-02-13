Heidelberg: Kinder bewerfen Autos mit Steinen
Mehrere fahrende Autos wurden durch die Steinwürfe der Kinder beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen und weitere Geschädigte.
Heidelberg. Unbekannte Kinder haben am Donnerstagnachmittag von einer Fußgängerbrücke in Heidelberg Steine auf fahrende Autos geworfen. Nach Angaben der Polizei wurden mehrere Fahrzeuge in der Straße „Im Emmertsgrund“ beschädigt, verletzt wurde niemand. Zeugen schätzen das Alter der Kinder auf etwa zwölf bis 13 Jahre. Außerdem hatten sie schwarze Haare und waren dunkel gekleidet. Das Polizeirevier Heidelberg-Süd hat nun die weiteren Ermittlungen augenommen. Zeugen und weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06221 3418 0 zu melden. (heh)