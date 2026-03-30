Heidelberg: Luxus-Rolex aus Spind in Fitnessstudio gestohlen
In einem Heidelberger Fitnessstudio ist ein Spind aufgebrochen und das Vorhängeschloss ausgetauscht worden. Die gestohlene Uhr war mehrere Tausend Euro wert.
Heidelberg. Unbekannte Täter haben am Samstagmorgen in einem Fitnessstudio in der Speyerer Straße eine hochwertige Armbanduhr und eine Geldbörse aus einem Spind gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, nutzte ein 38-jähriger Mann während seines Trainings einen Spind in der Umkleidekabine und verwahrte darin unter anderem eine Rolex sowie seinen Geldbeutel.
Der Mann verschloss den Spind mit einem mitgebrachten Vorhängeschloss. Als er um kurz vor 7 Uhr in die Umkleide zurückkam, stellte er ein neues Schloss am Spind fest. Sein eigenes Schloss fehlte. Ein Mitarbeiter öffnete das Vorhängeschloss mit einem Bolzenschneider. Danach bemerkte der 38-Jährige, dass die Rolex und der Geldbeutel entwendet worden waren. Der Diebstahlsschaden liegt nach Polizeiangaben bei mehr als 19.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen. Die Polizei nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06221 1857 0 entgegen.