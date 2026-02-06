Mit Personenbeschreibung

Heidelberg: Mann beleidigt 24-Jährige im Bus

Nachdem eine 24-Jährige in Heidelberg in den Bus einsteigt, kommt es zu einem Wortwechsel, bei der sie ein Unbekannter beleidigt. Sie wendet sich an die Polizei.

Die 24-Jährige erstattet bei der Polizei Anzeige (Symbolbild). Foto: Marco Schilling
Die 24-Jährige erstattet bei der Polizei Anzeige (Symbolbild).

Heidelberg. Ein bislang unbekannter Mann hat am Dienstagmittag, gegen 14.40 Uhr, eine 24-jährige Frau in einem Bus in Heidelberg beleidigt. Wie die Polizei mitteilte, stieg die Frau an der Haltestelle Bunsengymnasium mit ihrem Fahrrad in die Linie 31 ein. Im Eingangsbereich des Busses standen zwei Männer. Einer der beiden machte der 24-Jährigen Platz, der andere gab einen Kommentar von sich, den sie nicht richtig verstand. Als sie nachfragte, beleidigte der Mann sie in einem Wortwechsel.

Anschließend stieg der Mann an der Haltestelle Wielandstraße wieder aus. Die junge Frau wandte sich an die Polizei und erstattete Anzeige wegen Beleidigung. Sie beschreibt den gesuchten Mann wie folgt:

  • Scheinbares Alter über 60 Jahre
  • Leicht korpulente Statur
  • Graue Haare
  • Trug eine dunkle Jacke, vermutlich mit den Farben grün oder grau
  • Hatte einen Karton mit Cola-Dosen in der Hand

Das Polizeirevier Heidelberg-Nord bittet unter der Telefonnummer 06221 45690 um Hinweise. (sig)

